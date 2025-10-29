Catania intensificati i controlli | due arresti a Picanello e Librino per reati legati alle armi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazioni mirate contro la criminalità armata. La Polizia di Stato di Catania ha rafforzato le proprie attività di controllo e contrasto ai reati connessi al possesso e all’uso illecito di armi. Nell’ambito di due distinte operazioni, gli agenti hanno arrestato un 47enne e un 40enne, entrambi catanesi, con l’accusa – da verificare in sede giudiziaria – di detenzione illegale di armi da fuoco, ribadendo che per entrambi vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’impegno dei “Falchi” della Squadra Mobile. A condurre le operazioni sono stati i poliziotti della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” – Falchi della Squadra Mobile di Catania, che nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli nei quartieri cittadini maggiormente esposti a fenomeni di illegalità diffusa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
