Catania false griffe | sequestrati oltre 6.600 capi d’abbigliamento scarpe orologi contraffatti
Operazione contro la vendita online di prodotti falsi. Negli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Catania ha intensificato le attività di controllo volte a contrastare la commercializzazione online di prodotti contraffatti, anche attraverso i social network. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 6.600 capi di abbigliamento, scarpe, orologi e accessori che riportavano marchi di celebri brand internazionali. Le indagini e l'individuazione del venditore. I militari del II Gruppo Catania hanno condotto un'approfondita attività info-investigativa, basandosi su elementi raccolti durante il monitoraggio delle principali piattaforme social.
