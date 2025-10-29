ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione contro la vendita online di prodotti falsi. Negli ultimi giorni, la Guardia di Finanza di Catania ha intensificato le attività di controllo volte a contrastare la commercializzazione online di prodotti contraffatti, anche attraverso i social network. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 6.600 capi di abbigliamento, scarpe, orologi e accessori che riportavano marchi di celebri brand internazionali. Le indagini e l’individuazione del venditore. I militari del II Gruppo Catania hanno condotto un’approfondita attività info-investigativa, basandosi su elementi raccolti durante il monitoraggio delle principali piattaforme social. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, false griffe: sequestrati oltre 6.600 capi d’abbigliamento, scarpe, orologi contraffatti