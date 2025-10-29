ABBONATI A DAYITALIANEWS La cerimonia di inaugurazione. Domani, giovedì 30 ottobre, alle 10,30, il sindaco Enrico Trantino e l’ assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi riceveranno dall’azienda esecutrice la rinnovata piazza Turi Ferro, precedentemente nota come piazza Spirito Santo. La piazza si trova a pochi passi da Corso Sicilia, nel cuore del centro storico di Catania. Un progetto da 1,5 milioni di euro. L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. Originariamente finanziato con fondi PNRR, il progetto ha successivamente ricevuto sostegno dal governo nazionale e da linee di finanziamento comunitario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, domani, 30 ottobre, consegna della nuova Piazza Turi Ferro alla città