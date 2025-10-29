Catania cimitero di Acquicella | nuove regole per la commemorazione dei Defunti
Orari di apertura e accesso delle confraternite. In vista della commemorazione dei Defunti, il Cimitero di Acquicella osserverà orari straordinari di apertura nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 7,00 alle 17,00. Le confraternite potranno accedere venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e sabato e domenica dalle 8,00 alle 17,00. Misure di sicurezza e viabilità. Per garantire sicurezza, ordine e accessibilità, il Comune di Catania ha introdotto nuovi provvedimenti di circolazione validi da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, con un presidio rafforzato della Polizia Locale.
