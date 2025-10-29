Catania capitale del futsal europeo | tutto pronto per il Main Round di Uefa Futsal Champions League

Sale l’attesa in città per la tre giorni europea che vedrà protagonista la Covei Meta Catania Bricocity, pronta a scendere in campo al PalaCatania per il Main Round della UEFA Futsal Champions League.Dal 29 ottobre al 1° novembre, il palazzetto etneo sarà il palcoscenico di un girone di altissimo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

