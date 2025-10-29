castelnuovo a caccia del bis gialloblu contro la larcianese

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza con il Castelnuovo che giocherà in trasferta, alle 14.30, a Larciano, allo stadio " Idilio Cei ", contro la formazione pistoiese neopromossa, allenata da Cerata. "Ci aspetta una trasferta impegnativa – commenta il vicepresidente gialloblu Roberto Tamagnini –, contro una formazione neopromossa e che ha iniziato la stagione molto bene e, ora, si trova al quarto posto, con 12 punti. Comunque la nostra squadra ha dimostrato di saper giocare alla pari, anche con formazioni più blasonate e qualche punto in più sicuramente lo meritavamo. Dopo la bella partita di domenica, anche se un po’ sofferta nella ripresa, i ragazzi hanno ripreso autostima e ogni vittoria porta nuova carica e non fa avvertire la fatica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

