’Castelloween 2025’ | sarà fuga dall’Ade

29 ott 2025

Castelloween 2025fuga dallAde’ Si terrà anche quest’anno la tradizionale festa di Halloween a Porto San Giorgio amatissima soprattutto dai più giovani. ’Fuga dall’Ade’ riporta la magia nel cuore antico di Porto San Giorgio. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 16, l’area del Castello si trasforma in un regno di miti, ombre e incantesimi. L’evento, che compie dieci anni, promette un viaggio notturno tra leggenda e immaginazione: dèi antichi, presagi, visioni, mostri e fuoco animeranno vicoli e piazzette per una festa pensata per grandi e bambini. Il filo conduttore è la " Fuga dall’Ade ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

