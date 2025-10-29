Castelli | Il badge di cantiere è una scelta di civiltà

Guido Castelli ANCONA – Il commissario straordinario per il sisma 2016 Guido Castelli esprime soddisfazione per la decisione del Consiglio dei ministri di introdurre il badge di cantiere a livello nazionale. “Uno strumento che esprime una scelta di civiltà: tutela chi lavora e garantisce chi opera nel rispetto della legge”, dice Castelli in una nota. Il commissario sottolinea come la misura fosse già stata introdotta nel cratere sismico del 2016 attraverso l’ordinanza speciale numero 216. “La sua adozione ha consentito di monitorare in tempo reale l’andamento della ricostruzione pubblica e privata post-sisma, al fine di garantire una maggiore efficienza e controllo”, afferma. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Castelli: “Il badge di cantiere è una scelta di civiltà”

