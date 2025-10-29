Castelfiorentino al via le riprese del film ' Il Grande No' di Pupi Oggiano

Firenze, 29 ottobre 2025 - A Castelfiorentino al via le prime riprese del film thriller 'Il Grande No' del regista Pupi Oggiano che ha scelto una casa in collina del comune valdelsano per le prime registrazioni. È un thriller claustrofobico, in cui si parla di rapporti familiari tesi e difficili, di bullismo, di solitudine e di violenza psicologica, si spiega in una nota. Sulla trama per il momento trapela poco, ma si sa per certo che nel cast figurano anche attori di Castelfiorentino, come Ilaria Monfardini, Michele Cucchiara, Carlo Campinoti, e altri. 'Villa Camelot' è la location individuata per la prima settimana riprese e rappresenta il centro della vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

