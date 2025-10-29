Castel d’Aiano anziano fu trovato morto in cortile | arrestata la moglie E’ omicidio volontario
Il decesso di Roberto Berti risale al novembre 2024: era stata la donna a chiamare i carabinieri. Lei aveva parlato di una caduta dal tetto, ma sul corpo della vittima sono state trovate oltre 40 ferite da taglio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Che grande energia in campo per i nostri Primi Calci 2017/18! Sabato 18 ottobre 2025, Sintetico Castel d'Aiano. Tanti complimenti ai bambini per l'impegno e il divertimento mostrato contro l'A.S.D. S. Benedetto Val di Sambro. Ogni partita è una festa! Un rin Vai su Facebook