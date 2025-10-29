Castel d’Aiano anziano fu trovato morto in cortile | arrestata la moglie E’ omicidio volontario

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decesso di Roberto Berti risale al novembre 2024: era stata la donna a chiamare i carabinieri. Lei aveva parlato di una caduta dal tetto, ma sul corpo della vittima sono state trovate oltre 40 ferite da taglio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

