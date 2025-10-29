Castagnalandia 2025 si chiude col botto | tre giorni di musica tradizione e gusto a Castelnuovo di Val di Cecina
Dopo la cena con spettacolo delle “Radiose” di venerdì 24 ottobre, la festa è entrata nel vivo sabato pomeriggio con un susseguirsi di eventi musicali, spettacoli e iniziative per tutte le età. Dalle visite guidate per “Imago in Villa” tra le vie del borgo medievale all’apertura del mercatino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
