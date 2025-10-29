Cassonetti intelligenti | ecco quanto sono costati e quanto sono efficienti

Un investimento totale di 30 milioni per un tasso di crescita della raccolta differenziata di circa il 3% ogni anno. Questi, in sintesi, i numeri dei cassonetti bilaterali - chiamati anche “intelligenti” - installati a Genova, a oggi circa 5.400 contro i 26mila bidoni presenti in tutta la città.I. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inizia l’era dei “mastelli intelligenti” a Duino Aurisina: l’esperimento ha preso corpo da lunedì, nelle frazioni di Borgo San Mauro e del Villaggio del Pescatore, con la posa dei nuovi cassonetti da parte di Isontina Ambiente Vai su Facebook

Cassonetti “intelligenti”, costi alti e risultati parziali: sotto esame a Tursi il progetto della passata amministrazione - X Vai su X

Cassonetti "intelligenti": ecco quanto sono costati (e quanto sono efficienti) - Un investimento totale di 30 milioni per un tasso di crescita della raccolta differenziata di circa il 3% ogni anno. Si legge su genovatoday.it

Genova prepara il test per calcolare la tari in base ai rifiuti prodotti - Il Comune deve adeguarsi a quanto previsto da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che prevede per il 2028 l'introduzione del calcolo della tari (la tassa sui rifiuti) sulla b ... primocanale.it scrive

Cassonetti intelligenti a Genova, arriva lo stop al progetto - La spesa è stata di circa 30 milioni di euro e su 26mila cassonetti presenti in città ne sono stati installati circa 5mila e 400. Riporta primocanale.it