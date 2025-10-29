Cassano sicuro | Se la Juventus fa a Spalletti quello che ha fatto a Tudor lui ci mette un minuto a mandarli a quel paese

Nel nuovo episodio del podcast Viva el Fútbol, Antonio Cassano è tornato a commentare le vicende del calcio italiano e, inevitabilmente, l'argomento più caldo del momento: il terremoto sulla panchina della Juventus, con l'esonero di Igor Tudor e l' imminente arrivo di Luciano Spalletti. Come di consueto, l'ex attaccante barese non ha usato mezzi termini, offrendo una lettura basata sul suo "intuito" per spiegare le strategie bianconere degli ultimi mesi.

