Cassano indiavolato con Allegri | I trofei se li mettesse nel…
L’ex fantasista durissimo ancora una volta col tecnico del Milan nel confronto con Conte, Gasperini, Sarri e non solo Ieri è ripartit la Serie A, col Napoli di Antonio Conte che ha batutto il Lecce di misura e il Milan di Massimiliano Allegri che ha strappato un punto sul campo dell’Atalanta. Massimiliano Allegri (LaPresse) – calciomercato.it Ma c’è chi, come sempre, torna ad attaccare il suo grande ‘obiettivo’ preferito. Antonio Cassano si è scagliato nuovamente contro l’allenatore rossonero nel momento in cui si provava a confrontare e magari classificare i tecnici in Serie A. “Allegri non lo metto neanche minimamente in paragone con Conte, con Gasperini, con lo stesso Sarri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
