Casoria ragazzino picchiato da un uomo in pieno giorno per una pallina | intervengono i passanti

Teleclubitalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tranquilla mattinata di gioco tra amici si è trasformata in un episodio di brutale violenza dove un ragazzino è stato malmenato da uno sconosciuto per futili motivi. I fatti sono accaduti a Casoria.   Erano da poco trascorse le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

