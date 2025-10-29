Casoria ragazzino picchiato da un uomo in pieno giorno per una pallina | intervengono i passanti

Una tranquilla mattinata di gioco tra amici si è trasformata in un episodio di brutale violenza dove un ragazzino è stato malmenato da uno sconosciuto per futili motivi. I fatti sono accaduti a Casoria. Erano da poco trascorse le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casoria, ragazzino picchiato da un uomo in pieno giorno per una pallina: intervengono i passanti

Contenuti che potrebbero interessarti

NanoTV. . #Afragola #Casoria. Sparatoria zona movida "Falso Allarme" E' bastato il passaggio di una ambulanza a sirene spiegate sulla statale sannitica in zona movida per far scattare il tam tam su whatsapp tra ragazzi e familiari: "hanno sparato" questa è la - facebook.com Vai su Facebook

“Aiuto, papà sta picchiando la mamma”: ragazzino chiama il 112, l’uomo viene arrestato - Così, i carabinieri sono intervenuti subito, facendo emergere anni di ... Scrive fanpage.it

Saronno, ragazzino di 13 anni aggredito dal branco e picchiato a più riprese: la gang voleva cappellino e scarpe - È stato praticamente un agguato quello di cui è stato vittima un tredicenne picchiato e inseguito da un gruppo di ragazzi più grandi di lui che voleva il suo cappellino e le sue scarpe. Da ilgiorno.it