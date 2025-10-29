Caso Sangiuliano le accuse di Report ad Agostino Ghiglia

Nelle anticipazioni di Report emergono nuove indiscrezioni sugli audio del caso Sangiuliano che sono costati alla Rai 150 mila euro di multa. Agostino Ghiglia, componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali in quota Fratelli d’Italia, nonostante avesse dichiarato a Repubblica di non aver mai parlato di alcun provvedimento del Garante con nessuno avrebbe, secondo la trasmissione, parlato proprio con il diretto interessato della vicenda: Gennaro Sangiuliano. A ottobre del 2024, ricostruisce Report, Sangiuliano avrebbe inviato personalmente a Ghiglia, tramite messaggio, i ricorsi presentati da lui e dalla consorte in merito alla vicenda Boccia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Sangiuliano, le accuse di Report ad Agostino Ghiglia

