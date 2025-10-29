Caso Sangiuliano il Garante della privacy | Audio diffuso da Report era riservato

"L'argomento principale riguarda la violazione del principio di essenzialità dell'informazione che, nel caso di conversazioni telefoniche, in base all'articolo 15 della Costituzione, segue criteri di maggior rigore". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il presidente del Garante della Privacy Pasquale Stanzione, dopo la multa inflitta a Report. Essenzialità dell'informazione, spiega Stanzione, "significa che i giornalisti devono evitare di diffondere dati o dettagli personali superflui, concentrandosi solo su ciò che è indispensabile rispetto all'esigenza di informare i cittadini circa fatti di interesse pubblico". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Sangiuliano, il Garante della privacy: "Audio diffuso da Report era riservato"

