Caso Sangiuliano Ghiglia | Nessuna pressione su Authority pronto a rispondere a Report

(Adnkronos) – “Sì, è vero, Sangiuliano mi ha scritto per inoltrarmi il ricorso che aveva già presentato al Garante. Ma non c’è stata alcuna corsia preferenziale, né tantomeno io ho fatto alcun tipo di pressione. Se l’avessi fatta, sarei davvero uno sfigato, visto che la decisione è arrivata dopo più di un anno.”. Così Agostino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Caso #Sangiuliano, il Garante della privacy: "Audio diffuso da Report era riservato" - X Vai su X

La moglie dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano parla per la prima volta dall'esplosione del caso Maria Rosaria Boccia Vai su Facebook

Caso Sangiuliano, Ghiglia: “Nessuna pressione su Authority, pronto a rispondere a Report” - (Adnkronos) – “Sì, è vero, Sangiuliano mi ha scritto per inoltrarmi il ricorso che aveva già presentato al Garante. Da pianetagenoa1893.net

Report, Ghiglia: “È vero, ho sentito Sangiuliano. Ma non ho fatto pressioni sull’Authority” - Intervista al garante, contestato per essere stato nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della condanna di Ranucci: “Che io abbia un passato di ... Scrive repubblica.it

Report-Garante, Sangiuliano mandò i ricorsi a Ghiglia: “Caro Agostino, non chiediamo favori”. E lui attivò la segreteria “con urgenza” - Il 13 ottobre 2024 l’ex ministro Gennaro Sangiuliano scrive ad Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la Privacy in quota Fratelli d’Italia, e gli inoltra i due ricorsi presentati a ... Da ilfattoquotidiano.it