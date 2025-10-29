Caso Sangiuliano Ghiglia | Nessuna pressione su Authority pronto a rispondere a Report

(Adnkronos) – “Sì, è vero, Sangiuliano mi ha scritto per inoltrarmi il ricorso che aveva già presentato al Garante. Ma non c’è stata alcuna corsia preferenziale, né tantomeno io ho fatto alcun tipo di pressione. Se l’avessi fatta, sarei davvero uno sfigato, visto che la decisione è arrivata dopo più di un anno.”. Così Agostino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

