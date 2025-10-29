Caso Paolo Mendico | le inchieste aperte e i docenti sotto indagine

Ci sono importanti sviluppi nel caso della morte di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano (Latina) trovato senza vita l’11 settembre scorso. Oggi sono due le inchieste penali aperte: la Procura per i Minorenni di Roma indaga sui compagni di classe, mentre la Procura di Cassino ha aperto un fascicolo per istigazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

