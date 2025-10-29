Caso Pandoro Chiara Ferragni pronta a risarcire 500 euro una pensionata

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 76enne aveva acquistato il Pandoro "Pink Christmas" e si era costituita parte civile. Alla prossima udienza a novembre la donna dovrebbe revocare l’istanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caso pandoro chiara ferragni pronta a risarcire 500 euro una pensionata

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Pandoro, Chiara Ferragni pronta a risarcire 500 euro una pensionata

