Caso Pandoro Chiara Ferragni pronta a risarcire 500 euro nonna Adriana

Una 76enne aveva acquistato il Pandoro "Pink Christmas" e si era costituita parte civile. Alla prossima udienza a novembre la donna dovrebbe revocare l’istanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

