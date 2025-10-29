Caso Orlandi il flop della pista londinese e i dubbi sulla Commissione d’inchiesta Peronaci | La verità va cercata in modo diverso

La cosiddetta pista londinese e le annesse note spese vaticane, per le cure e il mantenimento di Emanuela Orlandi, si sta confermando una bufala. La vicenda, riportata dal giornalista Emanuele Fittipaldi nel libro “Gli impostori”, parte dal suo ritrovamento di una nota spesa che attesterebbe come, fino al 1997, il Vaticano avrebbe sostenuto vitto e spese mediche (per un ammontare di 483 milioni) per ospitare a Londra in un edificio ecclesiastico (dei padri missionari scalimbriani) la quindicenne cittadina vaticana sparita nel nulla il 22 giugno 1983. Una pista che subito sollevò notevoli perplessità sull’autenticità del clamoroso documento contabile. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Caso Orlandi, il flop della pista londinese e i dubbi sulla Commissione d’inchiesta. Peronaci: “La verità va cercata in modo diverso”

