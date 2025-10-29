Caso Garlasco e inchiesta Venditti le indiscrezioni | Saranno sentiti gli ex avvocati di Sempio | Lovati Soldani e Grassi
Garlasco (Pavia), 29 ottobre 2025 – Nuove indiscrezioni riguardanti l’inchiesta sull’ex procuratore pavese Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari per il caso Garlasco. A “Dentro la notizia”, programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, in diretta è stato reso noto dall’inviato della trasmissione che, per quanto riguarda l’inchiesta della Procura di Brescia, nelle prossime ore saranno sentiti, come persone informate sui fatti, i tre avvocati che Andrea Sempio aveva nel 2017: Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. Lovati su Garlasco: “Come finirà il processo? Sempio prosciolto e revisione per Stasi” Viene inoltre riferito che, con molta probabilità, sarà sentita anche la pm Giulia Pezzino, che era titolare del fascicolo dell’indagine su Sempio del 2017 insieme a Mario Venditti, al momento l’unico indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
