“Voglio che quest’Aula metta agli atti l’espressione di una piena solidarietà all’onorevole Emanuele Fiano, che ieri, come sapete, è stato oggetto di un’aggressione che gli ha impedito di parlare ”. Lo ha detto il deputato del Partito Democratico, Piero Fassino, presidente del comitato Medio Oriente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nel corso della seduta alla Camera. “Quell’aggressione – ha proseguito l’esponente dem – è stata giustamente condannata in modo corale da tutte le forze politiche, e credo di poter ringraziare, anche a nome di Fiano, tutti coloro che hanno espresso la loro solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fiano, Fassino alla Camera: “Chi non si allinea viene aggredito. Inaccettabile”