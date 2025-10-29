Caso Fiano Bernini insieme al parlamentare a Ca’ Foscari il 4 novembre
“Facendo seguito a quanto accaduto lo scorso 27 ottobre in occasione della conferenza dell’on. Emanuele Fiano e cogliendo con piacere la tua attenzione nei confronti della Ca’ Foscari, sono lieta di invitarti il 4 novembre a Venezia presso la stessa sede“. La rettrice dell’Ateneo, Tiziana Lippello, ha accolto la richiesta del ministro dell’Università, Anna Maria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La reticenza imbarazzata di Schlein sul caso Fiano. Dopo che un gruppo di pro Pal ha impedito all'ex deputato dem di parlare della convivenza possibile tra israeliani e palestinesi, la segretaria del Pd si è rifugiata in quattro righe d'agenzia
