Caso Bipres Valbonesi Pd | Occorre un cambio di passo La Regione c’è l’azienda ci dica cosa vuole fare
“Sulla situazione Bipres occorre un cambio di passo”. Così interviene il consigliere regionale Daniele Valbonesi a margine dello sciopero che ha visto stamattina i lavoratori della Bipres davanti all’azienda per chiedere certezze e sostegno dopo mesi di cassa integrazione e attese.“La situazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
