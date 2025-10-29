Caso Amara in appello bis confermato un anno e tre mesi all' ex pm Davigo

Confermata la condanna a un anno e tre mesi per l'ex magistrato Piercamillo Davigo, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dei verbali sulla presunta loggia Ungheria. Lo ha stabilito la sentenza emessa questo pomeriggio dalla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia che ha così confermato la decisione emessa dal Tribunale della città lombarda il 20 giugno 2023. I giudici hanno anche condannato Davigo al pagamento delle ulteriori spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio in favore della parte civile, l'ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita difeso dall'avvocato Fabio Repici. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

