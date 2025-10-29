Caso Amara | appello bis conferma condanna per Davigo su loggia Ungheria

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna (a un anno e tre mesi, pena sospesa) emessa dal Tribunale di Brescia il 20 giugno 2023 per l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio, in relazione alla vicenda dei verbali sulla presunta 'loggia Ungheria'. I giudici della seconda sezione penale, nel processo d'appello bis, hanno anche condannato Davigo al pagamento delle ulteriore spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza in giudizio in favore della parte civile, l'ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita difeso dall'avvocato Fabio Repici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Amara: appello bis conferma condanna per Davigo su loggia Ungheria

