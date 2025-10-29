Casi | Il consigliere Menchetti si rassicuri i lavori sulla facciata di Palazzo Pretorio sono conclusi

Arezzo, 29 ottobre 2025 – “A leggere la nota del consigliere Michele Menchetti verrebbe quasi da pensare che i lavori alla facciata di Palazzo Pretorio siano fermi da un anno, tra transenne e attese infinite. In realtà, mentre qualcuno si esercita con comunicati sconclusionati, in via dei Pileati si lavora, e si lavora sul serio, con un cantiere che oggi è completato per oltre il 95%” così l’assessore Alessandro Casi. "Il progetto esecutivo, approvato il 5 dicembre 2024, è stato affidato a una ditta specializzata il 24 dicembre 2024. I lavori sono partiti a fine aprile 2025, come da programma tecnico, considerato che i trattamenti sull’arenaria non possono essere eseguiti nei mesi invernali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

