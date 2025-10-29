Casette dell' acqua a Lanciano Paolucci | Nuovi distributori pronti a dicembre
Arriveranno a dicembre e probabilmente per gennaio 2026 saranno attive le nuove casette dell'acqua a Lanciano. L'annuncio è stato dato in consiglio comunale dall'assessore alla transizione ecologica, Tonia Paolucci, sollecitata da un'interrogazione della minoranza consiliare.Il consigliere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Un altro quartiere ha la sua casa dell'acqua oggi operativa: Santa Petronilla. E molto presto in tante altre zone! Anche per non dire che si fa tutto sotto elezioni...ma addirittura appena dopo! Vai su Facebook