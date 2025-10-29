Esclusività e ottima qualità della vita: la Toscana continua a rappresentare il luogo ideale per gli investitori stranieri. Soprattutto nel settore immobiliare di lusso. Secondo i dati raccolti da Gate-away.com, portale dedicato agli acquirenti internazionali, nei primi otto mesi di quest’anno la domanda di immobili tra 1 e 3 milioni di euro si conferma in crescita, con un valore medio delle richieste pari a 1,73 milioni di euro (+4,5% rispetto al 2024). Analizzando più da vicino i dati, si evince che le richieste più numerose arrivano dagli Stati Uniti, (28,4%). Poi ecco Germania (5,73%), Regno Unito (5,7%) e Svizzera (4,3%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case di lusso in Toscana: boom nella Lunigiana