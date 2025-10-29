Case alle stelle centri storici intasati nero Ma il problema si affronta alzando le tasse?
Londra, affitti alle stelle e sussidi congelati Mentre i prezzi delle case volano, il Local Housing Allowance resta fermo da anni: un blocco che spinge migliaia di famiglie verso la povertà abitativa .?Sempre più londinesi devono scegliere tra pagare l'affitto
Prezzi case a Milano: centro storico alle stelle, i quartieri più ambiti in città e tra i comuni dell'hinterland - Milano, 1°ottobre 2025 – Nel terzo trimestre del 2025, i prezzi delle abitazioni a Milano sono cresciuti dello 0,8%, con un aumento cumulato del 3,1% su base annua.
Case, prezzi sempre più alle stelle - I prezzi degli immobili continuano a salire e ormai comprare un appartamento in pieno centro è diventa una "mission ...
Becchi: «Decreto salva casa, effetti positivi sugli immobili dei centri storici» - Savona – «Il decreto salva casa è un'iniziativa che favorisce i proprietari degli immobili più piccoli in particolare quelli posizionati nei centri storici della nostra provincia».