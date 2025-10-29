I Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno scoperto una vasta discarica abusiva nel corso di un servizio mirato a contrastare lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e non. L’intervento è avvenuto a Casapesenna, località “Caletta”, all’interno di un fondo agricolo abbandonato. All’interno dell’area sequestrata i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casapesenna, scoperta discarica abusiva in un fondo agricolo