Casamatta vizi e misfatti nella tivù pubblica

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Cosa hanno in comune con la televisione pubblica alcune morti del lavoro che si dovevano evitare, il capo della P2 Licio Gelli o un prete torturatore di migranti? Leggendo 'Casamatta' lo capite. E' uscito il libro di Stefano Mencherini. E sono solo alcune delle storie che ci raccontano uno spaccato di vita e di lavoro che non può non indignarci e spingere chi di dovere a cambiare strada per il futuro. Storie nella maggior parte inedite, tutte rigorosamente vere, vissute in oltre vent'anni di lavoro nell'azienda di Stato. Ma perché anche chi non è interessato a fatti e misfatti nella Rai oa temi legati al giornalismo e alla comunicazione televisiva dovrebbe avere interesse a leggerle? Perché la Rai è un bene comune sovvenzionato e sostenuto da noi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

