Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell’immobile di via Unità d’Italia 49 a Santa Sofia, che ospita la Comunità Alloggio e il Nucleo Appartamento dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli, un servizio fondamentale per l’intero territorio dell’alta vallata del Bidente. Il progetto ha un valore complessivo di 320.000 euro di cui 270.000 euro finanziati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, nell’ambito del Bando Distretto. "Un risultato importante – commenta la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini –, che conferma l’efficacia della collaborazione tra enti. Il Comune di Santa Sofia è capofila del progetto, realizzato insieme ai Comuni di Galeata e Civitella comproprietari dell’edificio e uniti nel sostenere una rete di servizi socio-assistenziali efficiente e accogliente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa di riposo, al via i lavori per 320mila euro