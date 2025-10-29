Carta docente Frassinetti | Ampliamento ai precari richiede nuove tempistiche Nessun ritardo potrà essere assegnata solo quando sarà individuata la platea dei supplenti

Durante l’interrogazione presentata dalla deputata Irene Manzi (Partito Democratico) sulla Carta Docente — il bonus ministeriale dedicato alla formazione dei docenti — la sottosegretaria Paola Frassinetti ha illustrato le ultime novità in ambito legislativo.Durante l’interrogazione presentata dalla deputata Irene Manzi (Partito Democratico) sulla Carta Docente — il bonus ministeriale dedicato alla formazione dei docenti — la sottosegretaria Paola Frassinetti ha illustrato le ultime novità in ambito legislativo. L'articolo Carta docente, Frassinetti: “Ampliamento ai precari richiede nuove tempistiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

