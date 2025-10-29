Carta Dedicata a Te con 500 euro da spendere per gli alimentari | da domani le liste definitive dei beneficiari
Da domani, 30 ottobre, saranno messe a disposizione dei Comuni nell’apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura. Carta dedicata a te, la carta prepagata per le famiglie in situazione di difficolta che non hanno componenti con l’assegno di inclusione o la Naspi. L'importo una tantum di 500 euro può essere usato solo per acquisti alimentari di prima necessità. Le. 🔗 Leggi su Feedpress.me
