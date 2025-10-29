Carta dedicata a te 2025 pubblicata la lista definitiva dei beneficiari | a chi spetta
Nella giornata del 29 ottobre, l’ Inps ha reso ufficiale l’assegnazione della Carta dedicata a te 2025 ai beneficiari mediante apposita lista. Del bonus spesa erano in attesa le numerose famiglie che hanno ricevuto la misura già negli scorsi anni, consistente nella distribuzione di una carta prepagata da parte di Poste Italiane di 500 euro. Con la comunicazione odierna l’Inps conclude la fase di controlli rendendo effettivo l’elenco delle famiglie che possono richiedere la carta elettronica presso gli uffici postali. Ecco, quindi, come sapere se spetta il bonus spesa e come ritirarlo. Carta dedicata te 2025, lista definitiva beneficiari: cosa fare per sapere se spetta?. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Pubblicata la graduatoria definitiva dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te – 2025” destinata all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità. ? I beneficiari sono individuati esclusivamente dall’INPS che rende disponibile al Comune l’elenco degli ave Vai su Facebook
#Manovra2026, carta "Dedicata a te" verso la riconferma: come funziona - X Vai su X
Dal 3 novembre 2025 al via le procedure di ricarica della Carta dedicata a Te - Scopri la Carta dedicata a te, un sostegno economico per famiglie a basso ISEE per l'acquisto di beni alimentari essenziali. Lo riporta informazionescuola.it
Partono le ricariche della Carta Dedicata a Te 2025: le novità - Scopri le ricariche della Carta Dedicata a Te 2025 e come ottenere il contributo di 500 euro per acquistare beni alimentari. informazionescuola.it scrive
GRADUATORIA Vieste, pubblicata la graduatoria definitiva della “Carta Dedicata a Te” 2025 - Disponibile la graduatoria dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te", destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità ... Riporta statoquotidiano.it