Carta dedicata a te 2025 pubblicata la lista definitiva dei beneficiari | a chi spetta

Nella giornata del 29 ottobre, l’ Inps ha reso ufficiale l’assegnazione della Carta dedicata a te 2025 ai beneficiari mediante apposita lista. Del bonus spesa erano in attesa le numerose famiglie che hanno ricevuto la misura già negli scorsi anni, consistente nella distribuzione di una carta prepagata da parte di Poste Italiane di 500 euro. Con la comunicazione odierna l’Inps conclude la fase di controlli rendendo effettivo l’elenco delle famiglie che possono richiedere la carta elettronica presso gli uffici postali. Ecco, quindi, come sapere se spetta il bonus spesa e come ritirarlo.  Carta dedicata te 2025, lista definitiva beneficiari: cosa fare per sapere se spetta?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

