20 CARPENTIERI Per azienda operante in un cantiere navale, si ricercano 20 carpentieri con esperienza nella costruzione, manutenzione e riparazione delle navi in legno, metallo e resina. E’ richiesta esperienza i almeno 6 mesi. Sede Massa. Offerta MS-268611 MURATORI Ditta edile cerca muratore con esperienza per intonacatura, rasatura, muratura, rifacimento tetti. Gradito il possesso di attestato corso di formazione su sicurezza sui luoghi di lavoro ad alto rischio. Contratto a tempo determinato, possibilità di stabilizzazione. Sede: Massa Carrara. Offerta MS-268563 SARTO Azienda operante nella produzione, commercializzazione e assistenza di vele e accessori ricerca sarto che opererà su macchine da cucire industriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carpentieri, sarti e impiegati