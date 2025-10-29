Caroline Pagani | Vincere è stata una gioia è ridare memoria a mio fratello Herbert
Attrice, cantante, autrice e regista, Caroline Pagani è un’artista poliedrica e completa che fin da bambina ha frequentato il mondo dello spettacolo grazie a un fratello musicista e cantautore, Herbert Pagani, figura di culto della canzone italiana, cui lei ha dedicato un doppio album, Pagani per Pagani che ha vinto la Targa Tenco 2025. Pagani per Pagani 4,99 EUR Acquista su Amazon C’è un filo rosso che attraversa l’opera di Caroline Pagani: la memoria come forma d’amore, la voce come strumento di resistenza e di libertà. Il tuo doppio album Pagani per Pagani è stato premiato con la Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto: che cosa ha significato per te questo riconoscimento? È stata una grande gioia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Intervista con #CarolinePagani, Targa Tenco per “Pagani Per Pagani” come Miglior Album a Progetto - X Vai su X
Caroline Pagani racconta il progetto discografico e teatrale dedicato al fratello Herbert, che le è valso il Premio Tenco a Sanremo Vai su Facebook
Caroline Pagani: "Con Targa Tenco vince la poesia di mio fratello Herbert" - Così all'Adnkronos, Caroline Pagani, attrice, cantante e autrice, commenta la vittoria della Targa Tenco 2025 nella ... Scrive adnkronos.com