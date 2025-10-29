Caro Fiano il fascismo non c’entra Quei violenti sono rossi | diciamolo

Laverita.info

L’esponente dem e alcuni suoi compagni di partito denunciano lo «squadrismo» di coloro che hanno impedito il dibattito sulla Palestina a Venezia. Peccato che i censori fossero, per loro stessa ammissione, dei comunisti. 🔗 Leggi su Laverita.info

