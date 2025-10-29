Caro Fiano il fascismo non c’entra Quei violenti sono rossi | diciamolo
L’esponente dem e alcuni suoi compagni di partito denunciano lo «squadrismo» di coloro che hanno impedito il dibattito sulla Palestina a Venezia. Peccato che i censori fossero, per loro stessa ammissione, dei comunisti. 🔗 Leggi su Laverita.info
“Aver impedito a Emanuele Fiano di parlare durante un dibattito in un’aula universitaria di Ca’ Foscari a Venezia è un insopportabile atto di intolleranza e un gravissimo errore politico. Fiano è il presidente di Sinistra per Israele, ha più volte condannato in mod - facebook.com Vai su Facebook