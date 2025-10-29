Carmine Padula tra i migliori | colonna sonora in ' short-list' ai Siae music awards

Questa importante nomination conferma il talento e la sensibilità musicale di Padula, già riconosciuto come uno dei più promettenti compositori della nuova generazione italiana. La sua musica, intensa e raffinata, accompagna con profondità le vicende storiche narrate nella serie, sottolineando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

