Carmine Padula tra i migliori | colonna sonora in ' short-list' ai Siae music awards
Questa importante nomination conferma il talento e la sensibilità musicale di Padula, già riconosciuto come uno dei più promettenti compositori della nuova generazione italiana. La sua musica, intensa e raffinata, accompagna con profondità le vicende storiche narrate nella serie, sottolineando. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Carmine Padula & Antonio Pizzarelli in collaborazione con Roberta Palumbo e l’ Orchestra Filarmonica Pugliese dal vivo durante l’ultima edizione del Festival Carpino in Folk Vai su Facebook