Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta | Sono molto deluso dal livello di gioco espresso

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa (fonte: puntodebreak.com ) dopo l’inattesa sconfitta subita per mano del britannico Cameron Norrie nel secondo turno dell’ ATP Masters 1000 di Parigi: l’iberico è stato pesantemente autocritico dopo la brutta prestazione odierna, condita con ben 54 errori gratuiti. Le impressioni in campo dello spagnolo: “ Oggi non mi sentivo bene. Ho commesso molti errori. Ho giocato senza buone sensazioni, non ho avuto feeling con la palla in nessun momento. Inoltre, penso anche che Norrie abbia giocato ad un livello molto alto, è stata una partita molto solida per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

