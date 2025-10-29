Carlos Alcaraz dopo la debacle di Parigi | Ora voglio solo tornare a casa poi vediamo che succederà

29 ott 2025

Alcaraz è stato eliminato da Norrie nel secondo turno del torneo 1000 di Parigi. Dopo la sconfitta il numero 1 del tennis ha mostrato tutto il suo smarrimento: "Non voglio che accada di nuovo qualcosa del genere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

