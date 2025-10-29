Carl Brave le ‘Occhiaie' sul mondo | Sogno un duetto con Cremonini

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  Scippato ieri pomeriggio alle azzurre del calcio, poco di cantare per il pubblico del “Tardini” di Parma nell’intervallo di Italia-Parma, Carl Brave si dice pronto a scatenare domani la festa sul palco dell’Alcatraz. Questo grazie all’ultimo album “ Notti Brave amarcord ”, quarto capitolo di una discografia solista varata dal cantante romano (all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio ) nel 2018 dal quasi omonimo “Notti Brave”, ma anche al recente singolo “ Occhiaie ”. “Occhiaie” parla di un clochard romano di via del Corso, ma il video l’ha girato a Milano in Vittor Pisani. Perché? “Perché la mia casa discografica sta in Piazza Repubblica, diciamola tutta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

carl brave le 8216occhiaie sul mondo sogno un duetto con cremonini

© Ilgiorno.it - Carl Brave, le ‘Occhiaie' sul mondo: “Sogno un duetto con Cremonini”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

carl brave 8216occhiaie mondoCarl Brave, le ‘Occhiaie' sul mondo: “Sogno un duetto con Cremonini” - In “Flash” c’è un ricordo dell’attore- Si legge su ilgiorno.it

carl brave 8216occhiaie mondoOcchiaie di Carl Brave, il significato: “Chi ha toccato il fondo può solo salì” - Occhiaie di Carl Brave è una canzone estremamente potente, che evidenzia l'indifferenza generale di cui tutti noi siamo carnefici e vittime. Secondo donnaglamour.it

Carl Brave, chi è: gli esordi a Roma e il successo con Franco126/ Fidanzato da 8 anni con Eleonora - Un successo straordinario: gli esordi con Franco126, poi il percorso da solista Il suo nome d’arte, Carl Brave, non è altro che la ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Carl Brave 8216occhiaie Mondo