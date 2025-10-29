Carl Brave le ‘Occhiaie' sul mondo | Sogno un duetto con Cremonini

Milano – Scippato ieri pomeriggio alle azzurre del calcio, poco di cantare per il pubblico del “Tardini” di Parma nell’intervallo di Italia-Parma, Carl Brave si dice pronto a scatenare domani la festa sul palco dell’Alcatraz. Questo grazie all’ultimo album “ Notti Brave amarcord ”, quarto capitolo di una discografia solista varata dal cantante romano (all’anagrafe Carlo Luigi Coraggio ) nel 2018 dal quasi omonimo “Notti Brave”, ma anche al recente singolo “ Occhiaie ”. “Occhiaie” parla di un clochard romano di via del Corso, ma il video l’ha girato a Milano in Vittor Pisani. Perché? “Perché la mia casa discografica sta in Piazza Repubblica, diciamola tutta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carl Brave, le ‘Occhiaie' sul mondo: “Sogno un duetto con Cremonini”

