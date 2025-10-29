Carini Randazzo e Gallina | Disabili nelle scuole si lavora per garantire il servizio igienico sanitario

Continua il tavolo tecnico in Audizione (riaggiornato dopo la prima riunione del 14 ottobre) per il servizio igienico sanitario per gli alunni disabili. Giusi Randazzo ( O.I.P COMITATO) e Giovanni Gallina in rappresentanza di Carini sono stati richiamati in audizione per risolvere la questione in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Randazzo e Gallina (Carini) in audizione disabili nelle scuole - Randazzo e Gallina Giovanni (referente Cittadinanzattiva): proposte e soluzioni imminenti , pronti a chiamare in causa i neuropsichiatri, dirigenti scolastici e assistenti sociali. Si legge su blogsicilia.it

Gallina (Cittadinanzattiva): “A Carini, servizio Scuolabus a regime” - Giovanni Gallina, referente Cittadinanzattiva, esprime alcune considerazioni sul servizio comunale di trasporto per gli studenti disabili : “Il servizio comunale del trasporto disabili nelle scuole è ... Come scrive blogsicilia.it