Carenza di infermieri? Per il leghista Garavaglia la soluzione è un liceo che crea assistenti senza laurea

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancanza di valorizzazione professionale, retribuzioni inadeguate, carichi di lavoro insostenibili e assenza di prospettive di carriera. Ma per il senatore della Lega, Massimo Garavaglia, alla base della drammatica carenza di infermieri in Italia c’è la durata e la struttura del percorso formativo che devono seguire i professionisti. Per questo ha proposto di “istituire un liceo infermieristico abilitante, che consenta di iniziare a lavorare come assistente infermiere subito dopo il diploma”. Un’idea che ha scatenato le reazioni di società scientifiche, sindacati di categoria e professionisti, che la giudicano un pericoloso arretramento e una risposta sbagliata a problemi ben più profondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

