Carenza di infermieri? Per il leghista Garavaglia la soluzione è un liceo che crea assistenti senza laurea

Mancanza di valorizzazione professionale, retribuzioni inadeguate, carichi di lavoro insostenibili e assenza di prospettive di carriera. Ma per il senatore della Lega, Massimo Garavaglia, alla base della drammatica carenza di infermieri in Italia c’è la durata e la struttura del percorso formativo che devono seguire i professionisti. Per questo ha proposto di “istituire un liceo infermieristico abilitante, che consenta di iniziare a lavorare come assistente infermiere subito dopo il diploma”. Un’idea che ha scatenato le reazioni di società scientifiche, sindacati di categoria e professionisti, che la giudicano un pericoloso arretramento e una risposta sbagliata a problemi ben più profondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carenza di infermieri? Per il leghista Garavaglia la soluzione è un liceo che crea assistenti senza laurea

La manovra prevede l’assunzione di 6 mila infermieri e mille medici, numeri presentati come uno sforzo significativo ma che risultano del tutto inadeguati rispetto al fabbisogno reale. La carenza stimata è di almeno 60-70 mila infermieri in più necessari per av - facebook.com Vai su Facebook

Infermieri. La crisi richiede un impegno serio, costante e strutturato, non idee stantie e obsolete - bene, con l’uscita del senatore Garavaglia abbiamo assistito all’ultima “genialata” di chi pensa evidentemente con tanta nostalgia a quando le punture le faceva la signora Maria della porta accanto e ... Riporta quotidianosanita.it

Lega: “Al fianco degli infermieri per valorizzarli” - La Lega corregge il tiro dopo le dichiarazioni del senatore Garavaglia: "Al fianco degli infermieri per valorizzarli" ... Da nursetimes.org

Come svilire una professione: abbiamo toccato il fondo con la proposta del liceo infermieristico - La proposta di creare un “liceo infermieristico abilitante” del Senatore Garavaglia rappresenta l’ennesima dimostrazione di come talvolta segmenti della politica italiana non comprendano appieno la cr ... Da nurse24.it