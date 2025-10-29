Caregiver i pilastri invisibili del welfare italiano | tra abbandono istituzionale e diritti negati
In Italia oltre 7 milioni di caregiver assistono ogni giorno 4 milioni di persone disabili o non autosufficienti, colmando le falle di un sistema pubblico inefficiente. La Legge di Bilancio 2026 prevede appena 1,15 milioni di euro (che diventeranno 207 dal 2027) per sostenere il ruolo dei caregiver familiari, ma ancora manca una legge nazionale che ne riconosca i diritti. Le associazioni Cittadinanzattiva e CARER denunciano “ promesse tradite ”: fondi irrisori, nessuna tutela previdenziale o sanitaria, e l’esclusione dei caregiver di anziani non autosufficienti. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-3824, ha imposto all’Italia di garantire “ accomodamenti ragionevoli ” sul lavoro per chi assiste un familiare disabile, ma il recepimento è stato tardivo e parziale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
