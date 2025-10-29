Careggi liste d’attesa | rinviati a giudizio 10 medici specializzandi
Dopo una serie di controlli per verificare le tempistiche delle “liste di attesa” presso l’ospedale di Careggi, i Carabinieri del NAS hanno denunciato in stato di libertà dieci medici specializzandi alla Procura della Repubblica di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
