Carditello Jazz & Wine il Festival intitolato a James Senese
Il CdA della Fondazione Real Sito di Carditello ha deliberato l’intitolazione della rassegna al sassofonista. Il CdA della Fondazione Real Sito di Carditello, riunito in mattinata, ha deliberato l’intitolazione della rassegna “Jazz & Wine” al sassofonista James Senese – fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale – considerato il padre del Neapolitan Sound e collaboratore . 🔗 Leggi su 2anews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jazz & Wine, al Real sito borbonico di Carditello la grande musica internazionale - Si alza il sipario sulla rassegna Jazz & Wine 2024, la manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello che celebra i vitigni del territorio. ilmattino.it scrive
Real Sito di Carditello, a Natale festival Jazz & Wine - Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, rassegna che vuole unire narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling- Scrive ansa.it
A Carditello le eccellenze del Mediterranean Wine Art Fest - Una due giorni sotto le stelle per salutare l'estate: il 20 e 21 settembre al Real Sito di Carditello a San Tammaro di Caserta va in scena il "Mediterranean Wine Art Fest", il festival delle ... Da ansa.it